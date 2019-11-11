Мораєс – про скандал у матчі Шахтар – Динамо: Дуже шкода, що я став свідком такого

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував скандальні події в матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо.

"Важко повірити, що є люди, які вважають себе кращими за інших через свій колір шкіри. Дуже шкода, що я став свідком такого. Бажаю своїм товаришам Тайсону і Дентінью багато сил! Ми продовжимо боротися разом і переможемо! Ні расизму!

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Також я радий дізнатися, що не сталося найгірше, що я не зламав нічого. Завтра у мене ще аналіз, щоб перевірити зв'язки. Спасибі всім за підтримку", – написав Мораєс в інстаграмі.

Нагадаємо, форвард збірної України був замінений на 31-й хвилині, оскільки після зіткнення з Денисом Поповим не зміг продовжити гру через травму.

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