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ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

Мораєс – про скандал у матчі Шахтар – Динамо: Дуже шкода, що я став свідком такого

10:12 1110 Читать на русском
Мораєс – про скандал у матчі Шахтар – Динамо: Дуже шкода, що я став свідком такого
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував скандальні події в матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Важко повірити, що є люди, які вважають себе кращими за інших через свій колір шкіри. Дуже шкода, що я став свідком такого. Бажаю своїм товаришам Тайсону і Дентінью багато сил! Ми продовжимо боротися разом і переможемо! Ні расизму!

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Також я радий дізнатися, що не сталося найгірше, що я не зламав нічого. Завтра у мене ще аналіз, щоб перевірити зв'язки. Спасибі всім за підтримку", – написав Мораєс в інстаграмі.

Нагадаємо, форвард збірної України був замінений на 31-й хвилині, оскільки після зіткнення з Денисом Поповим не зміг продовжити гру через травму.

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É dificil acreditar que existem pessoas que acham ser superiores pelo seu tom de pele. Estou muito triste com o que presenciei hoje e desejo muita força aos meus companheiros @taisonfreda7 e @mlkdentinho! Seguimos juntos nessa luta e vamos vencer! #NoToRacism ——————————————————- Важко повірити, що є люди, які відчувають себе кращими за своїм коліром шкіри. Мені дуже прикро, що я став свідком сьогодні, і бажаю своїм товаришам @ taisonfreda7 та @mlkdentinho багато сил! Ми продовжуємо разом у цій боротьбі і переможемо! #NoToRacism ——————————————————- #derbi #football #morelove

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

blog_ava
Миколенко зазнав травми у матчі Шахтар – Динамо
07:30
2887
Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Расизм у футболі Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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