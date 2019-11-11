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Мораес не сыграет за сборную Украины против Эстонии и Сербии

13:37 178 Читати українською
Мораес не сыграет за сборную Украины против Эстонии и Сербии
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес, который получил травму в матче против Динамо, не сможет выйти на поле в ближайшее время.

После столкновения с Денисом Поповым 32-летний футболист не смог продолжить игру и на носилках покинул пределы поля. Для восстановления Мораес понадобится не менее двух недель, информирует strana.ua.

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Поэтому Мораес пропустит матчи сборной Украины против Эстонии и Сербии, на которые он был вызван главным тренером национальной команды Андреем Шевченко. Также под вопросом его участие в матче 15-го тура УПЛ против Львова и в важной игре с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

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