Кубок Азербайджану, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Габала – Зіра – 0:2 (перший поєдинок – 1:2)

Голи: Кулач, 59, Утзіг, 84

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Напередодні в Азербайджані відбувся півфінал Кубка, в якому зійшлись Габала та Зіра. Перший поєдинок господарі виграли з рахунком 2:1, тож у цьому матчі їм треба було не програти. З цим завданням Габала не впоралась, пропустивши два сухих голи, і не змогла пробитись у фінал.

Приємно, що одним з героїв зустрічі став український форвард Владислав Кулач, який у другому таймі влучним ударом зародив у своїй команді надію на можливий успіх. Екс-форвард Динамо відгукнувся на навіс у воротарський і головою вгатив сферу у сітку. Цей гол став для Кулача лише третім у поточному сезоні (у 25 матчах у всіх турнірах).

До слова, ще один представник України у складі Зіри Ельдар Кулієв розпочав у запасі і з'явився на полі лише на 74-й хвилині. Український захисник Габали Зураб Очігава вийшов у старті та відіграв увесь поєдинок.

У фіналі Зіра зіграє проти Карабаха, який у паралельному півфіналі розгромив Нефтчі 4:1 (перший матч – 4:0). Поєдинок відбудеться 2 червня о 16:00 за Києвом.

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