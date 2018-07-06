Мораєс: Дуже радію, що забив дебютний гол за Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував перемогу "гірників" у контрольному матчі над Аустрією.

"Дуже радію своєму першому голу за Шахтар, проте найголовніше – це перемога. Я люблю бити пенальті, однак у складі виконавець ударів номер один – Марлос. Він сказав мені: "Нумо, Мораєсе, забивай перший гол! Це важливо для тебе".

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Приємно, коли друзі допомагають та підтримують! Аустрія – міцний суперник, який грає в агресивний футбол, завдає багато ударів. Було важко, проте ми зіграли добре, були зосереджені й домоглися перемоги. Вітаю команду.

Якщо говорити про мою адаптацію, то необхідно розуміти, чого хоче тренер. Це складно, однак коли так багато гравців допомагає тобі, стає легше і ти почуваєшся на полі комфортно", – розповів Мораєс офіційному сайту Шахтаря.

Шахтар – Аустрія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Шахтар переміг Аустрію 3:0 у контрольному матчі в рамках підготовки "гірників" до нового сезону.