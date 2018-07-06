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Мораес: Очень рад, что забил дебютный гол за Шахтер

11:01 29 Читати українською
Мораес: Очень рад, что забил дебютный гол за Шахтер
Шахтер в матче против Аустрии / Фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал победу "горняков" в контрольном матче над Аустрией.

"Очень рад своему дебютному голу за Шахтер, однако самое главное – это победа. Я люблю бить пенальти, однако в составе исполнитель ударов номер один – Марлос. Он сказал мне: "Ну-ка, Мораес, забивай первый гол! Это важно для тебя".

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Приятно, когда друзья помогают и поддерживают! Аустрия – крепкий соперник, который играет в агрессивный футбол, наносит много ударов. Было трудно, но мы сыграли хорошо, были сосредоточены и добились победы. Поздравляю команду.

Если говорить о моей адаптации, то необходимо понимать, чего хочет тренер. Это сложно, но когда так много игроков помогает тебе, становится легче и ты чувствуешь себя на поле комфортно", – рассказал Мораес официальному сайту Шахтера.

Шахтер – Аустрия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, Шахтер победил Аустрию 3:0 в контрольном матче в рамках подготовки "горняков" к новому сезону.

Товарищеские матчи

Шахтер - Аустрия: Четверг 05 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 0
Аустрия
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Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер - Аустрия
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