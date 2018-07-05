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Фонсека: Мораєс дуже розумний та досвідчений футболіст

22:31 234 Читать на русском
Фонсека: Мораєс дуже розумний та досвідчений футболіст
Паулу Фонсека / Фото: ФК Шахтар

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував підсумок контрольного поєдинку "гірників" проти Аустрії та відзначив дії новачків.

"Ми грали з дуже агресивною командою, яка не давала багато вільного простору між лініями. Показали відмінну інтенсивність, особливо в першому таймі, й чимало інших позитивних моментів. Справді, матч надав чудову інформацію на майбутнє.

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Новачки відмінно інтегруються в колектив. Важливо було подивитися, наскільки гарною за такої складності гри буде їхня відповідь на полі, і я лишився дуже задоволений роботою хлопців.

Мораес дуже розумний та досвідчений футболіст, а зараз починає розуміти нашу гру. Фернандо ще досить молодий, утім дивує мене тим, як швидко схоплює необхідну інформацію. Він знає зони, де слід прийняти м’яч, де в принципі потрібно перебувати на полі. Із Данченком ми вже чудово знайомі – Олег був на найвищому рівні.

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Майкон мав небагато ігрового часу: був травмований і вперше взяв участь у матчі, хоча теж добре себе виявляє, як й інші хлопці – Тотовицький, Болбат та Піхальонок. Я задоволений усіма", – цитує португальця офіційний сайт "гірників".

Товариські матчі

Шахтар - Аустрія: Четвер 05 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
3 : 0
Аустрія
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Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар - Аустрія
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