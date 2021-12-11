"Мені дуже подобаються такі ситуації. Я ще на лаві запасних продумував цей момент, як вийду і заб'ю. Мабуть, містер бачив вогонь, що був у мене в очах. Я дуже щасливий, що зміг забити цей м'яч. Він показує дуже багато, що сталося у моєму житті. Я дуже щасливий.

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Хочу привернути увагу деяких людей, які не вірили, що я ще можу бути тут. Включно з деякими лікарями, які не вірили, що я повернусь після такої травми. Місяць тому, коли я підходив до тренувань, вони не вірили. Тому хочу сказати всім атлетам, гравцям, футболістам – треба вірити у себе. Я травмувався сім місяців тому, за два дні до іншого матчу з Олександрією. Я продумав цей момент, що повернусь, що я знову зможу грати. Знаходив сили для важкої роботи – три тренування на день, процедури навіть вночі. От і плоди усіх цих зусиль.

Я не мав повернутися, враховуючи характер травми. Якби я не вірив, якби в мене не вірив містер, партнери по команді, адміністрація, то мене сьогодні не було б на полі. Ми чудово знаємо, як складно грати проти Олександрії тут. Знали, що через якість поля однієї техніки не вистачило б. Містер сказав, що нам треба було віддати все серце, все бажання і голод, щоб перемогти", – резюмував Мораєс у коментарі УПЛ ONLINE.

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