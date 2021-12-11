"Мне очень нравятся такие ситуации. Я еще на скамейке запасных продумывал этот момент, как выйду и забью. Видимо, мистер видел огонь, который был у меня в глазах. Я очень счастлив, что смог забить этот мяч. Он показывает очень многое, что произошло в моей жизни. Я очень счастлив.

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Хочу привлечь внимание некоторых людей, которые не верили, что я могу быть здесь. Включая некоторых врачей, которые не верили, что я вернусь после такой травмы. Месяц назад, когда я подходил к тренировкам, они не верили. Поэтому хочу сказать всем атлетам, игрокам, футболистам – нужно верить в себя. Я травмировался семь месяцев назад, за два дня до другого матча с Александрией. Я продумал этот момент, что вернусь, что я снова смогу играть. Находил силы для тяжелой работы – три тренировки в день, процедуры даже ночью. Вот и плоды всех этих усилий.

Я не должен был вернуться, учитывая характер травмы. Если бы я не верил, если бы в меня не верил мистер, партнеры по команде, администрация, меня бы сегодня не было на поле. Мы прекрасно знаем, как сложно играть против Александрии здесь. Знали, что из-за качества поля одной техники не хватило бы. Мистер сказал, что нам нужно было отдать все сердце, все желание и голод, чтобы победить", – резюмировал Мораес в комментарии УПЛ ONLINE.

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