Граючи в одній компанії з арабами, євреями, італійцями, іспанцями, португальцями і представниками Африки, я навчився розпізнавати і розуміти тонкощі людських характерів і приймати в кожному ті якості, якими його наділила природа.

Якщо ти боїшся за щось братися, просто подумай, що коли цього не зробиш ти, то замість тебе це зробить якийсь ідіот.

"Я щасливий, що був частиною Мілана". Що потрібно пам’ятати про Чезаре Мальдіні

Альфредо Ді Стефано був найкращим футболістом усіх часів – навіть кращим за Пеле. Він був одночасно скелею в обороні, мозком у півзахисті та найбезжальнішим стрільцем в атаці.

Якщо Пеле – перша скрипка, то Ді Стефано – цілий оркестр.

Раніше ми, бувало, програвали на футбольному полі, але не морально. Сьогодні нас знищили.

Хто грає за себе, той грає за суперника. Хто грає за команду, грає за себе.

Першочергове завдання – дізнатися індивідуальні якості гравців на тренуваннях, побачити, як вони грають. Тоді, й тільки тоді, можна працювати над тактикою.

Я вимагаю, аби гравці рвалися вперед на величезній швидкості та діставалися до чужого штрафного майданчика не довше, ніж за три паси. Втрачаєш м'яч в атаці – не біда. Втрачаєш при поперечній передачі – тебе карають голом.

Клас + Підготовка + Інтелект + Атлетизм = Скудетто.

Я сильний. Спокійний. Нічого не боюсь. Жодні перепони мене не зупинять. Я прекрасний.

Мене звинувачують у тому, що я є тираном і цілковито нещадний до своїх гравців. Але я просто реалізовував те, що пізніше копіювали інші клуби: важка наполеглива праця, фізичні тренування, дієти і три дні повної концентрації перед грою.

Той, хто не віддається повністю, не віддає нічого.

Думай швидко, дій швидко, грай швидко.

Коли я прийшов в Інтер, там була жахлива атмосфера. Всюди висіли пам'ятні таблички з датами завоювання чемпіонств. Це неабияк вражало, але ці титули були завойовані дуже давно.

Невелика кількість коротких, дуже швидких передач здійснюються для того, щоб якомога швидше досягнути цілі. Тут фактично немає місця для дриблінгу. Це інструмент, а не система. М'яч завжди рухається дальше і швидше, коли з ним немає гравця.

Боротися чи грати? І боротися, і грати!

Команда повинна жити, як єдина велика сім'я.

Атака – більше 100 голів. Оборона – менше 30 голів.

Ті, хто називав мене прихильником ультразахисного футболу, забували, що я був першим, хто зробив із крайніх оборонців "човників" – націлених на підтримку атаки гравців. Просто-напросто серце моєї команди знаходилося в обороні.

Мої огудники не заважали мені спати спокійно. Мене цілком влаштовувало, що зосередивши весь гнів на тренері, вони не заважали спокійно працювати гравцям.

Я чудово усвідомлював свою правоту, адже страх перед катеначчо був природним страхом перед мінливим світом.

Катеначчо приречений. Після уроку, отриманого італійським футболом у фіналі Мундіалю в Мексиці, я не маю сумнівів, що повністю захисні системи себе вичерпали.

Гравці XXI століття будуть, як Марадона. Низькі, але дуже атлетичні й з тією магією, що є в комп'ютерів і Марадони.

До мене тренерів сприймали як носіїв валіз. Згадайте, раніше говорили про команди гравців: команда Ск'яффіно, команда Сіворі. Сьогодні ж розповідають про Мілан Саккі чи Барселону Кройфа.

Слово "маг" не є футбольним терміном. "Пристрасть" і "сила" – ось футбольні слова. Коли мені сказали, що я працюю по 30 годин на добу – це було найкращим компліментом, який я будь-коли чув.

За майже 40 років тренерської роботи я не підвів жоден клуб. Інша річ, що збірні, якими я керував, не перемагали на чемпіонатах світу, але в цьому немає моєї провини.

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