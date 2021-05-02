Чемпіонство Інтера дозволило Конте приєднатись до Джованні Трапаттоні, Массіміліано Аллегрі, Фабіо Капелло, Марчелло Ліппі та Карло Каркано – усі ці тренери здобували Скудетто не менше 4 разів, інформує Opta.

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Окрім цього, Конте повторив досягнення легендарного Трапаттоні – лише ці наставники вигравали Серію А з Ювентусом та Інтером.

Зазначимо, Інтер здолав Кротоне (2:0) та відірвався від бергамасків на 14 очок. Аталанта зобов'язана була перемагати "нероверді", але завершила поєдинок бойовим миром (1:1). Цей чемпіонський титул став для Інтера 19-м в історії та першим із сезону 2009/10. Натомість останні 9 Скудетто здобув туринський Ювентус.

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