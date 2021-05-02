Конте повторив унікальне досягнення Трапаттоні у Серії А
Головний тренер Інтера Антоніо Конте вже вчетверте став чемпіоном Італії, повторивши досягнення знаменитого Джованні Трапаттоні.
Чемпіонство Інтера дозволило Конте приєднатись до Джованні Трапаттоні, Массіміліано Аллегрі, Фабіо Капелло, Марчелло Ліппі та Карло Каркано – усі ці тренери здобували Скудетто не менше 4 разів, інформує Opta.
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Окрім цього, Конте повторив досягнення легендарного Трапаттоні – лише ці наставники вигравали Серію А з Ювентусом та Інтером.
Зазначимо, Інтер здолав Кротоне (2:0) та відірвався від бергамасків на 14 очок. Аталанта зобов'язана була перемагати "нероверді", але завершила поєдинок бойовим миром (1:1). Цей чемпіонський титул став для Інтера 19-м в історії та першим із сезону 2009/10. Натомість останні 9 Скудетто здобув туринський Ювентус.
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