Втрата очок основним конкурентом "нерадзуррі" в боротьбі за Скудетто подарувала міланцям титул за 4 тури до фінішу чемпіонату.

Нічия у двобої Сассуоло та Аталанти зробила Інтер чемпіоном Італії сезону 2020/21.

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Напередодні "нерадзуррі" здолали Кротоне (2:0) та відірвалися від бергамасків на 14 очок. Аталанта зобов'язана була перемагати "нероверді", але завершила поєдинок бойовим миром (1:1). Цей чемпіонський титул став для Інтера 19-м в історії та першим із сезону 2009/10. Натомість останні 9 Скудетто здобув туринський Ювентус.

До слова, для алленаторе міланців Антоніо Конте цей трофей – 4-й чемпіонський у Серії А. Перші три титули він здобув саме зі "Старою синьйорою".

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