toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мората не зіграє проти Барселони – відома причина

19:08 213 Читать на русском
Мората не зіграє проти Барселони – відома причина
Альваро Мората (ліворуч) / фото із соцмереж

Нападник Альваро Мората не допоможе мадридському Атлетіко в надважливому поєдинку 31-го туру іспанської Ла Ліги проти Барселони.

 

Форвард не зіграє із "блаугранас" через вивих кісточки, повідомляє Sky Sports.

Мессі повторив унікальний рекорд Роналдінью

Окрім Морати, матч із Барсою може пропустити ще один нападник – Дієго Коста. Це означає, що в розпорядженні керманича Атлетіко Дієго Сімеоне залишається лише 2 гравці атакувальної лінії – Антуан Грізманн і Нікола Калініч.

Поєдинок Барселона – Атлетіко відбудеться у суботу, 6 квітня, на Камп Ноу. Цей матч може стати вирішальним у боротьбі за чемпіонство, адже наразі каталонці випереджають "матрацників" на 8 очок.

Барселона врятувала нічию з Вільяреалом: урок від аутсайдера, топ-клас від форвардів та Касорли, Мессі – король штрафних

Теги
Альваро Мората Альваро Мората Атлетіко Атлетіко Іспанія Барселона - Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
Тоттенхем
21:45
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук