Мората не зіграє проти Барселони – відома причина

Нападник Альваро Мората не допоможе мадридському Атлетіко в надважливому поєдинку 31-го туру іспанської Ла Ліги проти Барселони.

Форвард не зіграє із "блаугранас" через вивих кісточки, повідомляє Sky Sports.

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Окрім Морати, матч із Барсою може пропустити ще один нападник – Дієго Коста. Це означає, що в розпорядженні керманича Атлетіко Дієго Сімеоне залишається лише 2 гравці атакувальної лінії – Антуан Грізманн і Нікола Калініч.

Поєдинок Барселона – Атлетіко відбудеться у суботу, 6 квітня, на Камп Ноу. Цей матч може стати вирішальним у боротьбі за чемпіонство, адже наразі каталонці випереджають "матрацників" на 8 очок.

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