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Мората не сыграет против Барселоны – известна причина

19:08 26 Читати українською
Мората не сыграет против Барселоны – известна причина
Альваро Мората (слева) / фото из соцсетей

Нападающий Альваро Мората не поможет мадридскому Атлетико в сверхважном поединке 31-го тура испанской Ла Лиги против Барселоны.

 

Форвард не сыграет с "блаугранас" из-за вывиха лодыжки, сообщает Sky Sports.

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Кроме Мораты, матч с Барсой может пропустить еще один нападающий – Диего Коста. Это означает, что в распоряжении наставника Атлетико Диего Симеоне остается лишь 2 игрока атакующей линии – Антуан Гризманн и Никола Калинич.

Поединок Барселона – Атлетико состоится в субботу, 6 апреля, на Камп Ноу. Этот матч может стать решающим в борьбе за чемпионство, поскольку в данный каталонцы опережают "матрасников" на 8 очков.

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Теги
Альваро Мората Альваро Мората Атлетико Атлетико Испания Барселона - Атлетико
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