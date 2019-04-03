Мората не сыграет против Барселоны – известна причина

Нападающий Альваро Мората не поможет мадридскому Атлетико в сверхважном поединке 31-го тура испанской Ла Лиги против Барселоны.

Форвард не сыграет с "блаугранас" из-за вывиха лодыжки, сообщает Sky Sports.

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Кроме Мораты, матч с Барсой может пропустить еще один нападающий – Диего Коста. Это означает, что в распоряжении наставника Атлетико Диего Симеоне остается лишь 2 игрока атакующей линии – Антуан Гризманн и Никола Калинич.

Поединок Барселона – Атлетико состоится в субботу, 6 апреля, на Камп Ноу. Этот матч может стать решающим в борьбе за чемпионство, поскольку в данный каталонцы опережают "матрасников" на 8 очков.

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