toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Барселона у компенсований час врятувала нічию з Вільяреалом – у матчі було забито вісім голів

00:27 297 Читать на русском
Барселона у компенсований час врятувала нічию з Вільяреалом – у матчі було забито вісім голів
Барселона у компенсований час врятувала нічию з Вільяреалом – у матчі було забито вісім голів

Фантастична битва на "Естадіо де ла Кераміка".

23’ Семюель Чуквуезе
50’ Токо Екамбі
62’ Вісенте Іборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Філіппе Коутінью 12’
Малком 16’
Ліонель Мессі 90’
Луїс Суарес 94’

Ернесто Вальверде на матч проти сімнадцятої команди чемпіонату вдався до ротації, залишивши у запасі Піке, Ракітіча, Семеду та Мессі. Вільяреал оцінив можливість пограти виключно проти людей з нашої планети та пішов у атаку: так, на 7-й хвилині Іборра замкнув подачу з кутового ударом під поперечину, а на 8-й Чуквуезе увірвався на правий край штрафного та пробив з гострого кута – в обох випадках блискуче зіграв Тер Штеген.

Барса першу небезпечну атаку провела на 12-й, одразу ж забивши: Малком отримав передачу на хід по правому флангу, увірвався у карний майданчик та покотив поперек на Коутінью, якому залишалося влучити у порожній кут – 0:1! Через чотири хвилини прийшов і другий гол: Малком відірвався від Гаспара та ефектно замкнув подачу Артуро Відаля з правого флангу на дальню стійку – 0:2. На 20-й рахунок міг стати розгромним, але Коутінью після красивого обіграшу з Суаресом влучив у каркас воріт.

Здавалося, гру зроблено, але Вільяреал не зупинився, дуже швидко відквитавши один м'яч. На 23-й хвилині Чуквуезе вискочив у контратаку, хитнув Умтіті на лінії штрафного та пробив у ближній кут. Стійка врятувала Барсу, але Самюель підхопив м'яч та пробив ще раз, влучивши у сітку – 1:2! Надалі гра перейшла в позиційну фазу без особливої гостроти: перший реальний момент після голу Чуквуезе стався на 36-й хвилині, коли Суарес отримав розрізний пас та з краю карного майданчика влучив у Асенхо; на 45+2-й він же парирував красивий удар Луїса зі стандарту метрів з 30-ти.

Другий тайм Вільяреал розпочав дуже активно, потривоживши Барсу кількома небезпечними проривами по флангах. Гості натяку не зрозуміли, тому на 50-й хвилині заслужено пропустили: Токо Екамбі втік від захисників по правому флангу, увірвався на край штрафного та з гострого кута пробив у широченну зону між ближньою стійкою та голкіпером – 2:2! Це був повністю воротарський гол. Після цього гра особливо не змінилася, тому Ернесто Вальверде вирішив випустити важку артилерію в обличчі Мессі.

Лео вийшов на 61-й хвилині, а на 62-й його команда несподівано пропустила третій гол – це Вісенте Іборра отримав розрізну передачу, вийшов віч-на-віч з Тер Штегеном та покотив повз нього в ближній кут – 3:2! Більше того: на 68-й Чуквуезе потужно пробив з дистанції та змусив голкіпера переводити м'яч у поперечину. На 72-й додав гостроти і Екамбі, який змістився з лівого флангу та вистрілив низом метрів з 25-ти точно в руки Тер Штегену. У Барси за весь цей час був лише потужний удар Суареса з-за меж штрафного, який пройшов над каркасом воріт, а також постріл Малкома з лівого краю у зовнішній бік сітки.

У каталонців відверто не клеїлася гра, тому Вільяреал вирішив покарати гостей вчетверте. На 80-й хвилині Касорла помітив величезний коридор у зоні центрбеків Барси та відправив туди передачу на Карлоса Бакку. Колумбієць увірвався до карного майданчика, обійшов Тер Штегена та забив у порожні ворота – 4:2! Здавалося, що це перемога, але "жовта субмарина" на 86-й хвилині залишилась у меншості, а Мессі фантастичним ударом зі штрафного на 90-й відквитав один гол. Вже у компенсований час Альба запоров вихід віч-на-віч, але "блаугранас" заробили кутовий, після розіграшу якого Суаресу вдався феноменальний постріл у правий кут – 4:4! Після цього одразу ж пролунав фінальний свисток

Таким чином, Вільяреал набрав 30 очок та продовжив перебування на сімнадцятій позиції. Барселона, маючи 70 залікових балів, залишилась лідером з відривом у 8 пунктів від Атлетіко.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Вільяреал Вільяреал Вільяреал - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
8
хв
Олександрія
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук