Барселона у компенсований час врятувала нічию з Вільяреалом – у матчі було забито вісім голів

Фантастична битва на "Естадіо де ла Кераміка".

Ернесто Вальверде на матч проти сімнадцятої команди чемпіонату вдався до ротації, залишивши у запасі Піке, Ракітіча, Семеду та Мессі. Вільяреал оцінив можливість пограти виключно проти людей з нашої планети та пішов у атаку: так, на 7-й хвилині Іборра замкнув подачу з кутового ударом під поперечину, а на 8-й Чуквуезе увірвався на правий край штрафного та пробив з гострого кута – в обох випадках блискуче зіграв Тер Штеген.

Барса першу небезпечну атаку провела на 12-й, одразу ж забивши: Малком отримав передачу на хід по правому флангу, увірвався у карний майданчик та покотив поперек на Коутінью, якому залишалося влучити у порожній кут – 0:1! Через чотири хвилини прийшов і другий гол: Малком відірвався від Гаспара та ефектно замкнув подачу Артуро Відаля з правого флангу на дальню стійку – 0:2. На 20-й рахунок міг стати розгромним, але Коутінью після красивого обіграшу з Суаресом влучив у каркас воріт.

Здавалося, гру зроблено, але Вільяреал не зупинився, дуже швидко відквитавши один м'яч. На 23-й хвилині Чуквуезе вискочив у контратаку, хитнув Умтіті на лінії штрафного та пробив у ближній кут. Стійка врятувала Барсу, але Самюель підхопив м'яч та пробив ще раз, влучивши у сітку – 1:2! Надалі гра перейшла в позиційну фазу без особливої гостроти: перший реальний момент після голу Чуквуезе стався на 36-й хвилині, коли Суарес отримав розрізний пас та з краю карного майданчика влучив у Асенхо; на 45+2-й він же парирував красивий удар Луїса зі стандарту метрів з 30-ти.

Другий тайм Вільяреал розпочав дуже активно, потривоживши Барсу кількома небезпечними проривами по флангах. Гості натяку не зрозуміли, тому на 50-й хвилині заслужено пропустили: Токо Екамбі втік від захисників по правому флангу, увірвався на край штрафного та з гострого кута пробив у широченну зону між ближньою стійкою та голкіпером – 2:2! Це був повністю воротарський гол. Після цього гра особливо не змінилася, тому Ернесто Вальверде вирішив випустити важку артилерію в обличчі Мессі.

Лео вийшов на 61-й хвилині, а на 62-й його команда несподівано пропустила третій гол – це Вісенте Іборра отримав розрізну передачу, вийшов віч-на-віч з Тер Штегеном та покотив повз нього в ближній кут – 3:2! Більше того: на 68-й Чуквуезе потужно пробив з дистанції та змусив голкіпера переводити м'яч у поперечину. На 72-й додав гостроти і Екамбі, який змістився з лівого флангу та вистрілив низом метрів з 25-ти точно в руки Тер Штегену. У Барси за весь цей час був лише потужний удар Суареса з-за меж штрафного, який пройшов над каркасом воріт, а також постріл Малкома з лівого краю у зовнішній бік сітки.

У каталонців відверто не клеїлася гра, тому Вільяреал вирішив покарати гостей вчетверте. На 80-й хвилині Касорла помітив величезний коридор у зоні центрбеків Барси та відправив туди передачу на Карлоса Бакку. Колумбієць увірвався до карного майданчика, обійшов Тер Штегена та забив у порожні ворота – 4:2! Здавалося, що це перемога, але "жовта субмарина" на 86-й хвилині залишилась у меншості, а Мессі фантастичним ударом зі штрафного на 90-й відквитав один гол. Вже у компенсований час Альба запоров вихід віч-на-віч, але "блаугранас" заробили кутовий, після розіграшу якого Суаресу вдався феноменальний постріл у правий кут – 4:4! Після цього одразу ж пролунав фінальний свисток

Таким чином, Вільяреал набрав 30 очок та продовжив перебування на сімнадцятій позиції. Барселона, маючи 70 залікових балів, залишилась лідером з відривом у 8 пунктів від Атлетіко.