Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло прокоментував витівку нападника туринців Альваро Морати, який по-піжонськи змарнував стовідсотковий момент у поєдинки проти Аталанти з Бергамо (1:1) в 12-му турі Серії А.

Іспанець повинен був відкрити рахунок, але вирішив пробити вже по порожніх воротах п'ятою. Удар вийшов вкрай невдалим, і м'яч поволі покотився за лінію поля. Головний тренер "Старої синьйори" згодом розніс Морату.

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"Це неабияк розлютило мене. Ми не можемо собі такого дозволяти. Подібні моменти можуть спрямовувати хід матчів у певне русло", – наводить слова Пірло Football Italia.

До слова, двобій із бергамасками Юве звів до нічиєї – на гол К'єзи гості відповіли забитим м'ячем Фройлера.

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