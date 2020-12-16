Ювентус не втримав перемогу над Аталантою в 12 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Аталанта на "Футбол 24".

Команди видали багатий на події та емоції поєдинок. Альваро Мората піжонив і зганьбився, Роналду теж вкрай невдало виконав пенальті, а героями стали інші. На м'яч К'єзи відповів Фройлер – обидва голи вийшли розкішними.

Аталанта відібрала очки в Ювентуса – розкішні голи та важкий матч для Маліновського і Роналду

Після цієї нічиєї Ювентус набрав 24 очки та бодай тимчасово наздогнав Інтер – більшість команд на той момент ще не зіграли свої поєдинки 12-го туру. У Аталанти тепер 18 залікових пунктів та все та ж 8-ма сходинка в турнірній таблиці.