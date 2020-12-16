Фіаско Роналду і Морати та два голи-шедеври у відеоогляді матчу Ювентус – Аталанта
16 грудня 22:43 - Читать на русском
Ювентус не втримав перемогу над Аталантою в 12 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Аталанта на "Футбол 24".
Ремо Фройлер 57’
57’ Ремо Фройлер
Команди видали багатий на події та емоції поєдинок. Альваро Мората піжонив і зганьбився, Роналду теж вкрай невдало виконав пенальті, а героями стали інші. На м'яч К'єзи відповів Фройлер – обидва голи вийшли розкішними.
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Після цієї нічиєї Ювентус набрав 24 очки та бодай тимчасово наздогнав Інтер – більшість команд на той момент ще не зіграли свої поєдинки 12-го туру. У Аталанти тепер 18 залікових пунктів та все та ж 8-ма сходинка в турнірній таблиці.
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