Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал выходку нападающего туринцев Альваро Мораты, который по-пижонски упустил стопроцентный момент в поединке против Аталанты из Бергамо (1:1) в 12-м туре Серии А.

Испанец должен был открыть счет, но решил пробить по уже пустым воротам пяткой. Удар получился крайне неудачным, и мяч медленно покатился за линию поля. Главный тренер "Старой синьоры" вскоре разнес Морату.

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"Это изрядно разозлило меня. Мы не можем себе такого позволять. Подобные моменты могут направлять ход матчей в определенное русло", – приводит слова Пирло Football Italia.

К слову, поединок с бергамасками Юве свел к ничьей – на гол Кьезы гости ответили забитым мячом Фройлера.

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