toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН ДИНАМО

Мората готовий піти на зниження зарплатні заради трансферу в Атлетіко

19:53 317 Читать на русском
Мората готовий піти на зниження зарплатні заради трансферу в Атлетіко
Альваро Мората / thesportsblank

Форвард Челсі Альваро Мората може повернутися у Прімеру.

Іспанець прагне перейти у мадридський клуб та готовий піти на зниження зарплати у Атлетіко, повідомляє Marca.

Монако хоче домовитись з Атлетіко про оренду Калініча

Мадридці не готові платити поточну зарплату Морати, яка становить 9 млн євро на рік, однак гравець захопився ідеєю спробувати свої сили у Атлетіко та готовий отримувати менше, аніж у Челсі.

Головний тренер мадридців Дієго Сімеоне також не проти бачити нападника на Ванда Метрополітано.

Раніше повідомлялось, що у послугах іспанця зацікавлені Барселона і Севілья. Але тепер перехід у Севілью малоймовірний, адже клуб нещодавно підписав Муніра.

Вихованець Карпат у Прімері: шлях Василя Кравця до іспанської еліти та перспективи в Леганесі

Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Альваро Мората Альваро Мората Челсі Челсі Атлетіко Атлетіко Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
Рома
22:00
Ентелла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук