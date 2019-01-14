Мората готовий піти на зниження зарплатні заради трансферу в Атлетіко

Форвард Челсі Альваро Мората може повернутися у Прімеру.

Іспанець прагне перейти у мадридський клуб та готовий піти на зниження зарплати у Атлетіко, повідомляє Marca.

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Мадридці не готові платити поточну зарплату Морати, яка становить 9 млн євро на рік, однак гравець захопився ідеєю спробувати свої сили у Атлетіко та готовий отримувати менше, аніж у Челсі.

Головний тренер мадридців Дієго Сімеоне також не проти бачити нападника на Ванда Метрополітано.

Раніше повідомлялось, що у послугах іспанця зацікавлені Барселона і Севілья. Але тепер перехід у Севілью малоймовірний, адже клуб нещодавно підписав Муніра.

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