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Вихованець Карпат у Прімері: шлях Василя Кравця до іспанської еліти та перспективи в Леганесі

14:09 3001 Читать на русском
Вихованець Карпат у Прімері: шлях Василя Кравця до іспанської еліти та перспективи в Леганесі
Василь Кравець / ФК Луго

Лівий захисник збірної України Василь Кравець перейшов з Луго в Леганес. Чому він раніше не опинився у Прімері, які в нього шанси заграти за "пепінерос" і за що потрібно хвалити Карпати – читайте в нашому матеріалі.

Шлях до Прімери

Кравець став 5-м українцем у топ-лігах на цей момент поряд з такими зірками як Ярмоленко, Коноплянка, Зінченко та Лунін. Василю ще далеко до слави цих виконавців, про нього знають не всі футбольні вболівальники України, за європейців годі й говорити.

Кравець офіційно став гравцем Леганеса

Кожна чутка навколо Луніна обговорюється провідними іспанськими виданнями, трансфер Селезньова у клуб Сегунди викликає серйозний резонанс, гол Зозулі чи фол проти нього в тому ж другому дивізіоні спричиняють бурхливу реакцію соцмереж. Василь Кравець у 2018-му стабільно грав в Іспанії за Луго, але про нього згадують вкрай мало. Для цього є пояснення.

Вищезазначені персонажі зробили собі ім'я яскравими виступами в українських клубах. 21-річний Василь лише розпочав свій шлях до впізнаваності – через Сегунду. До того ж він повністю відмежовує себе від публічності та преси. В інтерв'ю "Футбол 24" хлопець розповів, що йому це не близько.

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Не сказати, що варіант з Іспанією є унікальним, адже й інші карпатівські вихованці пробували там свої сили. Кравець, на відміну від них, зумів адаптуватися на Піренеях, хоча спершу через проблеми з вагою не грав. Оренда в Луго у 2017-му завершилася добре, тому клуб підписав його у Карпат на постійній основі.

Комфортні фінансові умови та популярність на батьківщині – далеко не головне для захисника. Він мріяв про єврокубки з Карпатами та АПЛ, але заявив про себе в Іспанії.

"Василя запрошували найкращі команди України, але він відразу дав зрозуміти, що ставить у пріоритет тільки Іспанію", – розповідає агент футболіста. Виваженість і цілеспрямованість стали лейтмотивом кар'єри молодого захисника. У другій половині 2017-го він грів лаву запасних Луго під керівництвом Франсіско Родрігеса, а вже наступні півроку провів на дуже хорошому рівні.

Винагородою стала пропозиція від Вальядоліда наприкінці минулого літа. За повідомленнями іспанських ЗМІ, клуб Роналдо після виходу в Прімеру намагався підсилити склад українцем, однак Луго його не відпустив. Була інформацію, що футболіст сам відхилив пропозицію з еліти, хоча Вальядолід пропонував хороший контракт з вищою зарплатою.

Це не стало проблемою для Андрія Шевченка – восени 2018-го Кравця покликали в збірну України. Дебютувати в склади "синьо-жовтих" йому завадила травма. А відразу після Нового року все ж відбувся перехід Василя в Прімеру. Леганес запропонував більше грошей, тому Луго погодився.

Шанси в Леганесі

Іспанська преса запевняє, що Кравець обійшовся Леганесу в 2,5 мільйона євро. Серйозна сума для "пепінерос" – українець увійшов у топ-5 найдорожчих придбань клубу. Це пояснюється тим, що Леганес лише нещодавно піднявся в еліту після десятиліть у іспанській трясовині, але факт красномовний.

Леганес стежив за Василем протягом кількох попередніх сезонів, а головний тренер команди Маурісіо Пеллегріно особисто був зацікавлений у цьому трансфері. Навчені гірким досвідом Андрія Луніна українські вболівальники знають, що слова цього тренера можуть розходитися з діями.

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Втім, одна справа – ставити в склад чужого голкіпера, який програє конкуренцію і в майбутньому не принесе клубу ні цента на трансферному ринку. І зовсім інша – використовувати в основі свого футболіста, який вже довів власну кваліфікацію в Іспанії, коштував клубу солідних грошей, а з часом на ньому можна буде непогано заробити. Тобто стартові позиції Кравця на Бутарке дуже хороші.

Чи зіграє він в одному з найближчих матчів Леганеса (Реал 16.01, Барселона 20.01) – велике питання. Українському фулбеку, скоріш за все, доведеться звикати до нової схеми. У Луго Василь грав класичного лівого захисника в схемі 4-Х-Х, а в Леганесі на нього чекає роль латераля. "Пепінерос" по ходу сезону перелаштувалися на 5-3-2.

У новому клубі Кравця бачать потенційною заміною Хонатану Сілві. Маурісіо Пеллегріно сподівається, що Василь розвантажить Сілву на лівому фланзі. Якщо в першій половині осені аргентинця зліва в обороні ще могли підмінити Рауль Гарсія та Жерар Гумбо, то після переходу на гру з трьома захисниками відсутність Сілви стає катастрофічною.

Гарсія та Гумбо орієнтовані на оборону, вони не забезпечують належної підтримки попереду. У нещодавньому кубковому матчі з Реалом Гумбо відіграв латералем лише тайм – виглядав погано. Гарсія взагалі побив горщики з клубом через небажання продовжувати контракт і з листопада не грає. Хоча Рауля й не особливо використовували на рідній позиції зліва, а ставили в центр оборони. Придбання Кравця має пришвидшити його відхід з Леганеса.

Отож, єдиний конкурент Кравця – орендований у Спортінга до літа 24-річний Хонатан Сілва. Леганес має право викупу аргентинця, але ціна на нього висока, тому "пепінерос" вирішили вкластися в молодшого на 3 роки українця. До літа Василь повинен повністю адаптуватися під стиль команди і з нового сезону стати основним.

І все ж до кінця поточного чемпіонату Кравець змагатиметься з Сілвою за місце в старті. Тому трішки порівняння статистики (дані SofaScore). У першій половині сезону Хонатан відіграв у Прімері 17 матчів за Леганес, а Василь – 15 поєдинків за Луго в Сегунді. Беремо до уваги цей часовий відрізок.

У роботі на атаку Сілва кращий: 1 гол, 3 асисти, 7 створених гольових моментів. Українець організував лише 3 шанси для взяття воріт і оформив 2 асисти. Звичайно, потрібно враховувати більш атакувальну роль аргентинця, але водночас і робити поправку на різницю в класі суперників між Прімерою і Сегундою.

У точності передач Хонатан також має перевагу над українцем: 74% проти 68%. А от у дриблінгу фаворит вже Василь: 1,6 обведення за гру (успішність – 61%) проти 0,4 обведення (50%) у конкурента.

Оборонні показники Сілви теж кращі. У нього в середньому за матч 1,5 відбору (успішність – 72%), 2,4 вибивання, 0,9 перехоплення. У Кравця на матч припадає 0,75 відбору (67%), 1,7 вибивання, 1 перехоплення. Варто відзначити, що цифри Василя погіршилися у цьому сезоні. У минулому чемпіонаті його показники були вищими: відбори – 2,2, вибивання – 2,6, перехоплення – 1,4.

Характеристики Хонатана Сілви (зліва) та Василя Кравця (справа):

Заробіток Карпат

Леганес заплатив за Кравця близько 2,5 мільйона євро. Половину суми отримали Карпати, які володіли частиною прав на футболіста. У львівському клубі не завжди приймають логічні рішення щодо тренерів і трансферів, "левів" багато за що треба критикувати, але вони заробляють на своїх гравцях.

До трансферу Кравця за останні 5 років з сезону 2013/14 Карпати за даними Transfermarkt отримали за оренди та продажі футболістів близько 5 мільйонів євро. Тільки Зоря, яка вийшла на новий рівень у цьому напрямку, заслуговує більше компліментів. Жоден інший клуб УПЛ за цей період не заробив на продажі гравців навіть півмільйона – всі живуть у світі вільних агентів.

Тут Карпати варто хвалити: за оренди Шведа та Гуцуляка, які здобули в Іспанії певний досвід, хоч і не закріпилися, за продажі Пластуна та Костевича, які зараз мають добру репутацію в Бельгії та Польщі відповідно. Трансфер Кравця в Луго тут не зовсім показовий, однак і він приніс солідні гроші. Львівський клуб готовий відпускати футболістів за адекватні пропозиції – це великий плюс.

Через певні дії керівництва не можна говорити, що у Карпатах є правильна модель розвитку клубу. Втім, на рахунок "левів" знову капнула кругла сума, а черговий їхній вихованець опинився в клубі Прімери. Василь Кравець планомірно дійшов до того, щоб спробувати свої сили та закріпитися в іспанській еліті.

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