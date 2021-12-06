Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила рейтинг найкращих арбітрів за підсумками 2021 року.

Перше місце третій рік поспіль з великим відривом посіла Стефані Фраппар із Франції, яка набрала 155 балів у голосуванні. Друга позиція в активі росіянки Анастасії Пустовойтової (60 балів), топ-3 замкнула Естер Штаублі зі Швейцарії (25 балів), інформує офіційний сайт Організації.

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Четвертою фінішувала українка Катерина Монзуль, яка набрала 20 очок. П'ята позиція в Едіни Алвес Батісти із Бразилії (15 балів).

У 2021-му 40-річна Монзуль обслуговувала поєдинки Української Прем'єр-ліги, відбору на ЧС-2022, Ліги Європи, Ліги конференцій та Олімпіади в Токіо.

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