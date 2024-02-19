"Минулого тижня я отримав дуже цікаву інформацію. Я цього не знав і вважаю за потрібне нею поділитися. Виявляється, 10 наших футболістів-легіонерів, чинних гравців національної збірної України, системно щомісячно підтримують родини загиблих футбольних фанів. Зараз їхні донати – це щомісячні виплати 12-м родинам загиблих героїв.

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Хочу назвати прізвища цих футболістів. Сергій Сидорчук, Сергій Кривцов, Олександр Зінченко, Артем Довбик, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Анатолій Трубін, Ілля Забарний.

Я знаю особисто майже всіх, але від жодного з них досі про це не чув. Чому розповідаю про це публічно? По-перше, хочу висловити їм колосальний респект. У нашому футболі потрібно говорити не лише про погане, а й про хороше також.

Хочу висловити щире сподівання, що до цих 10-ти виявлять бажання приєднатися й інші футболісти, які виступають за кордоном. Колись таким чином після одного з випусків зателефонував Сергій Ребров, який тоді ще працював в Аль-Айні. Сказав, що хоче допомагати. І активно допомагає з того часу.

Тому, шановні футболісти – легіонери і не тільки. Долучайтеся. Допомоги ніколи забагато не буває. Ви просто на хвилинку сядьте в спокої на самоті і задумайтеся над одним важливим моментом. Ви маєте можливість грати у футбол. Ми, вболівальники, маємо можливість дивитися, як ви граєте, коментувати, обговорювати ваш футбол тільки завдяки мужності та хоробрості людей, які зараз захищають нашу країну зі зброєю в руках. І наш обов'язок – надавати їм всебічну підтримку, наскільки це дозволяють наші можливості", – заявив Вацко в ефірі Вацко on air.

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