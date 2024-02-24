Монца на останніх хвилинах обіграла Салернітану в поєдинку 26-го туру Серії А. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Монца у непростому поєдинку вирвала перемогу над Салернітаною. Перший тайм пройшов без голів, але після перерви гості все ж дотиснули суперника.

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Перемогу приніс Даніель Мальдіні, який з'явився на полі на 67-й хвилині, – син легенди Мілана класно обігрався з Гальярдіні та точним ударом поцілив у дальній кут. Додамо, що це перший гол Даніеля за Монцу, а востаннє Мальдіні-молодший забивав Інтеру за Спецію ще в березні минулого року. Пессіна на 83-й подвоїв перевагу, елегантно перекинувши воротаря.

Таким чином, Монца набрала 36 очок та розташувалась на 11-му місці, Салернітана з 13 пунктами залишилась на дні турнірної таблиці.

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Goal: Daniel Maldini | Salernitana 0-1 Monzapic.twitter.com/2ehieEtLvF — FootColic ️ (@FootColic) February 24, 2024