Уболівальникам "россонері" нагадали, чому клуб планує попрощатися зі Стефано Піолі по завершенні сезону. Останні два місяці критики стало менше, адже команда зазнала лише однієї поразки (в матчі Кубка Італії). Могло здатися, що криза позаду, але це ілюзія. У нинішньому Мілані все тримається на персоналіях, тренерська думка нічого не вирішує (якщо вона взагалі є).

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Ротація складу це яскраво показала. Без Жиру й Леау міланці просто не знають, як атакувати. Хоча Чуквуезе й Окафор – дуже хороші опції на рівні Серії А. Особливо на фоні середняків. Однак вони просто не розуміють, як взаємодіяти таким чином, щоб створювати проблеми супернику. Слід взяти приклад із Монци, яка з індивідуально слабшими суперниками вела гру.

Найбільш насиченим періодом став кінець першого тайму. Все почалося із зіткнення Ді Грегоріо й Кольпані. Захиснику забинтували голову, а от голкіпера після надання допомоги довелося міняти. Кадрову втрату господарям компенсувала ігрова перевага. Малік Чау відзначив повернення в стартовий склад провалом. Німець в одній атаці фоли двічі. Перший атаку не зірвав, а другий призвів до пенальті. До того ж сенсу цього робити абсолютно не було, адже за цього гравця взагалі відповідав Габбія, який контролював ситуацію.

Маттео Пессіна впевнено пробив з 11-ти метрів, відкривши рахунок.На цьому Монца не зупинилася і ще до перерви подвоїла перевагу. Дані Мота з вигідної позиції прошив Меньяна. На другий тайм Піолі випустив Леау, Пулішіча й Рейндерса – таким ходом тренер фактично визнав, що його план на гру провалився. Добити команду вирішив Йовіч. На 51-й хвилині серб заробив пряму червону. Лука, вочевидь, повівся на провокацію і вдарив суперника в обличчя.

Оскільки рахунок був 0:2, довелося випускати нового нападника, пожертвувавши опорним півзахисником. З'явився Олів'є Жиру, якому вистачило десяти хвилин, щоб відзначитися. Француз переправив м'яч у ворота після скидання від Пулішіча. Це 20-та результативна дія (12 голів та 8 асистів) Жиру в нинішньому сезоні Серії А. Кращі показники лише в Лаутаро Мартінеса, який має 22 очки за системою гол+пас.

Цей гол дуже багато дав для видовищності матчу. Мілан з усіх сил намагався бодай врятуватися від поразки. Монца, маючи на гравця більше, старалася використати розриви в редутах суперника. Але якось занадто мляво. Здавалося, господарі вже повірили у власний успіх. А дарма. Наприкінці матчу Муса протягнув м'яч до чужого штрафного. Його удар заблокували, але шанс отримав інший американець. Пулішіч розкрутив Кольпані й бездоганно пробив під дальню стійку.

Фани гостей вже почали мріяти про перемогу, та на них чекав болючий удар. Ледь не в першій атаці після пропущеного Монца знову вийшла вперед. Воррен Бондо забив неймовірний гол ударом з 20 метрів. Це його перший гол у професіональному футболі. Крапку поставив вихованець Мілана Лоренцо Коломбо. Щоправда, він грає за Монцу на правах оренди. 4:2!

"Россонері" не скористалися шансом випередити Ювентус й посісти друге місце в турнірній таблиці Серії А. Монца залишилася на 11-й сходинці, але тепер має три очки переваги над Дженоа.