Домашня прес-конференція Роберто Манчіні буде проведена дистанційно, інформує Calciomercato.

Італія – Англія: прогноз на фінал Євро-2020

Таке рішення було ухвалене через позитивні тести на коронавірус, які здали троє журналістів, наближених до збірної Італії. Гравці "Скуадри Адзурри" нічим не ризикували, оскільки були вакциновані перед турніром і близько не контактували з представниками преси. Завтра команда повинна вилетіти до Англії, де розпочнеться безпосередня підготовка до фіналу.

Нагадаємо, вирішальний матч чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на лондонському Вемблі. Початок – о 22:00 за Києвом.

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