Мончі: Ніхто не прикладав пістолет до голови Стротмана

Спортивний директор Роми Рамон Мончі прокоментував продаж Кевіна Стротмана в Марсель.

"У минулому році він багато грав. Стротман – відмінний футболіст. Ми приймали рішення про його перехід спільно з головним тренером Ейсебіо Ді Франческо, керівництвом клубу і гравцем. Ви перебуваєте в Ромі, тому що хочете тут бути. Ніхто не приставляв Стротману до голови пістолет, щоб він погодився піти", – цитує Мончі Football Italia.

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Раніше з'явилась інформація, що Рома продає Стротмана в Олімпік Марсель за 28 млн євро, хоча сам футболіст не хотів йти та заявив: "Вони продали мене. Я мушу піти".