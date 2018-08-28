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Мончи: Никто не прикладывал пистолет к голове Строотмана

09:21 55 Читати українською
Мончи: Никто не прикладывал пистолет к голове Строотмана
Кевин Строотман / соцсети

Спортивный директор Ромы Рамон Мончи прокомментировал продажу Кевина Строотмана в Марсель.

"В прошлом году он много играл. Стротман – отличный футболист. Мы принимали решение о его переходе совместно с главным тренером Эусебио Ди Франческо, руководством клуба и игроком. Вы находитесь в Роме, потому что хотите здесь быть. Никто не приставлял Стротману к голове пистолет, чтобы он согласился уйти", – цитирует Мончи Football Italia.

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Ранее появилась информация, что Рома продает Строотмана в Олимпик Марсель по 28 млн евро, хотя сам футболист не хотел идти и заявил: "Они продали меня. Я должен уйти".

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Кевин Строотман Кевин Строотман Рома Рома Марсель Марсель
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