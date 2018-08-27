Рома продає Стротмана в Марсель проти волі футболіста

Хавбек Кевін Стротман покине Рому та продовжить кар'єру у Марселі.

Раніше повідомлялося, що Рома погодилась продати Стротмана в Марсель за 25 млн євро, але рішення про перехід мав приймати сам футболіст.

Марсель запропонував за Стротмана 25 млн євро

Втім, справа переходу 28-річного хавбека – справа вирішена, стверджує видання Football Italia.

За інформацією порталу, сума трансферу складе 28 млн євро, французи платитимуть Стротману 4,5 млн євро на рік.

Сам футболіст вже повідомив своїм близьким про трансфер.

"Вони продали мене. Я змушений піти", – сказав він.

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