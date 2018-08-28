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Пасторе у своїй стихії, але… Рома – Аталанта – 3:3

27 серпня 23:35 200 Читать на русском
Пасторе у своїй стихії, але… Рома – Аталанта – 3:3
Рома – Аталанта / твіттер Роми

ПСЖ то не його. Хав’єр Пасторе, який свого часу перебрався з Аргентини в Палермо, а потім в Наполі, таки повернувся в рідні краї – на Апенніни і вже в другому турі на другій хвилині довів, що кальчо – його.

Він собі довів, проте юні аталанти були іншої думки і ще до першої 45-хвилинки встигли забити три голи у відповідь. Особливо в складі Аталанти слід відзначити найактивніших Сапату та Рігоні – в активі останнього переможний дубль. Ну а в другому таймі гол Флоренці, здавалося б, підсолодив гіркоту поразки, проте вовки у себе вдома вирішили не ганьбитися перед уболівальниками, і нехай не перемогли, проте характер продемонстрували і вигризли нічию – 3:3.

Знаючи бергамців – це в перших турах серйозна заявка щонайменше на Лігу Європи. А там далі подивимось…

Італія 2018/19, Серія А, 2-й тур

Рома – Аталанта – 3:3

Голи: Пасторе, 2, Флоренці, 60, Манолас, 82 – Кастань, 19, Рігоні, 22, 38

Італія2 турОлімпіко (Рим)

Рома - Аталанта: Понеділок 27 серпня 2018

Рома
Матч завершено
3 : 3
Аталанта
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