Монако проведе тренувальний збір у Польщі

Головний тренер Монако Роберт Морено розповів про плани команди на підготовку до наступного сезону.

"Це буде мій перший передсезонний збір з командою. Під час складної ситуації з пандемією COVID-19 у мене була можливість вивчити, що ми зробили за минулий сезон. Це дозволило мені краще зрозуміти французьку Лігу 1. Зараз у нас з тренерським штабом є час передати цю інформацію гравцям і покращити нашу гру. Разом з медперсоналом ми вирішили провести передсезонну підготовку у п'ять етапів.

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У нас буде два тижні в Монако, щоб провести роботу перед тим, як відправитися на 10-денні збори до Польщі. Спочатку команда зіграє два матчі (у Монако – прим.), а потім ще три у Польщі. На даний момент ми проводимо кілька тренувальних сесій в день. У цьому плані психологія дуже важлива. Ми поговорили з усіма футболістами, щоб у них була можливість адаптуватися до нових реалій і можливість відновити гру у новому сезоні без ризику отримати травму.

Коли ми повернемося у звичне русло, то тренування стануть інтенсивнішими. Третій етап підготовки в Польщі дасть нам більше робочого часу. Під час цієї фази ми дамо гравцям більше інформації і поділимося очікуваннями щодо їхньої гри", – цитує Морено офіційний сайт "монегасків".

Нагадаємо, 42-річний Морено очолив Монако у січні 2020 року. Під його керівництвом клуб провів 13 матчів, набравши 18 очок. У достроково завершеному сезоні Ліги 1 Монако зайняв 9-ту сходинку.

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