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Монако переживає божевільний відтік кадрів – мінус шість гравців, серед яких є лідери

17:26 - Читать на русском
Монако переживає божевільний відтік кадрів – мінус шість гравців, серед яких є лідери
Бакайоко і Слімані / Getty Images

Монако доведеться серйозно попрацювати влітку, щоб компенсувати всі кадрові втрати.

Князівський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про відхід відразу шістьох гравців.

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На правах вільних агентів покидають команду досвідчений голкіпер Дієго Бенальйо, а також двоє вихованців академії – воротар Сейду Сі та форвард Мусса Сілла. Ще трьох гравців Монако змушений повернути після закінчення термінів оренд. Це ключові хавбеки Тьємуе Бакайоко та Адріен Сілва, і другий бомбардир монегасків Іслам Слімані. Француз повертається в Челсі, а португалець з алжирцем – в Лестер.

Нагадаємо, Ліга 1 ухвалила рішення про дострокове завершення сезону. Монако посів 9 сходинку, знову залишившись без єврокубків.

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Теги
Мусса Мусса Сілла Сейду Сейду Сі Тьємуе Тьємуе Бакайоко Монако Монако Франція Трансфери Дієґо Дієґо Бенальйо Адріен Адріен Сілва Іслам Іслам Слімані
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