Монако проведет тренировочный сбор в Польше

Главный тренер Монако Роберт Морено рассказал о планах команды на подготовку к следующему сезону.

"Это будет мой первый предсезонный сбор с командой. Во время сложной ситуации с пандемией COVID-19 у меня была возможность изучить, что мы сделали за прошлый сезон. Это позволило мне лучше понять французскую Лигу 1. Сейчас у нас с тренерским штабом есть время передать эту информацию игрокам и улучшить нашу игру. Вместе с медперсоналом мы решили провести предсезонную подготовку в пять этапов.

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У нас будет две недели в Монако, чтобы провести работу перед тем, как отправиться на 10-дневные сборы в Польшу. Сначала команда сыграет два матча (в Монако – прим.), а затем еще три в Польше. На данный момент мы проводим несколько тренировочных сессий в день. В этом плане психология очень важна. Мы поговорили со всеми футболистами, чтобы у них была возможность адаптироваться к новым реалиям и возможность возобновить игру в новом сезоне без риска получить травму.

Когда мы вернемся в привычное русло, то тренировки станут более интенсивными. Третий этап подготовки в Польше даст нам больше рабочего времени. Во время этой фазы мы дадим игрокам больше информации и поделимся ожиданиями относительно их игры", – цитирует Морено официальный сайт "монегасков".

Напомним, 42-летний Морено возглавил Монако в январе 2020 года. Под его руководством клуб провел 13 матчей, набрав 18 очков. В досрочно завершенном сезоне Лиги 1 Монако занял 9-ю строчку.

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