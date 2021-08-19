Монегаски відпустили Бенжаміна Лекомта в Атлетіко. Оренда розрахована на один рік, інформує офіційний сайт мадридців.

Монако продовжив контракт з молодим талантом після поразки від Шахтаря

Лекомт був основним голкіпером Монако упродовж двох попередніх сезонів, однак влітку клуб вирішив запросити Алєксандера Нюбеля з Баварії. Наразі німець відсутній через травму, тому в першому матчі проти Шахтаря вийшов формально третій голкіпер – Радослав Маєцкі. Поляк пропустив один гол, який і став переможним для "гірників".

Нагадаємо, матч-відповідь між Шахтарем та Монако відбудеться 25 серпня, початок о 22:00.

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