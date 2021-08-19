Монегаски отпустили Бенжамина Лекомта в Атлетико. Аренда рассчитана на один год, информирует официальный сайт мадридцев.

Монако продлил контракт с молодым талантом после поражения от Шахтера

Лекомт был основным голкипером Монако на протяжении двух предыдущих сезонов, однако летом клуб решил пригласить Александера Нюбеля из Баварии. Сейчас немец отсутствует из-за травмы, поэтому в первом матче против Шахтера вышел формально третий голкипер – Радослав Маецки. Поляк пропустил один гол, который и стал победным для "горняков".

Напомним, ответный матч между Шахтером и Монако состоится 25 августа, начало в 22:00.

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