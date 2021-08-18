Монако узгодив новий контракт з Соф'яном Діопом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відтепер співпраця 21-річного француза з монегасками розрахована до літа 2026-го. Попри молодий вік, Соф'ян є ключовим гравцем Монако, у минулому сезоні Ліги 1 гравець провів 32 матчі, в яких відзначився 7-ма голами.

Діоп також з'явився на полі у матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:1). Transfermarkt оцінює гравця у 16 млн євро.

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