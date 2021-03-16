Монако прагне орендувати 24-річного кіпера, повідомляє kicker.

Баварія зробила пропозицію щодо лідера Атлетіко з клаусулою 150 мільйонів євро

Потенційний переїзд Нюбеля до князівства може стати реальністю через бажання мати стабільну ігрову практику. Минулоріч вихованець Шальке підписав із Баварією контракт до 2025 року, але повністю програв конкуренцію Мануель Нойєру. Дублер чемпіона світу-2014 досі не дебютував за "ротен" у Бундеслізі.

У нинішньому сезоні Алєксандер Нюбель провів лише 2 матчі в усіх турнірах, зігравши по 90 хвилин у Лізі чемпіонів і Кубку Німеччини.

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