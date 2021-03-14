У послугах 26-річного іспанця зацікавлена мюнхенська Баварія. Чинні чемпіони Німеччини вже зробили пропозицію щодо трансферу, стверджує AS.

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За інформацією видання, Атлетіко не отримає суму відступних, яка прописана у контракті Сауля. Замість клаусули в 150 млн євро Баварії доведеться заплатити від 35-ти до 50-ти мільйонів.

Річ у тому, що сам футболіст хоче покинути Мадрид і продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини. Сауль в поточному сезоні перестав бути незамінним гравцем "матрацників", проводячи на полі в середньому 58% ігрового часу.

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