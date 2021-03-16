Монако желает арендовать 24-летнего кипера, сообщает kicker.

Бавария сделала предложение по лидеру Атлетико с клаусулой 150 миллионов евро

Потенциальный переезд Нюбеля в княжество может стать реальностью из-за желания иметь стабильную игровую практику. В прошлом году воспитанник Шальке подписал с Баварией контракт до 2025 года, но полностью проиграл конкуренцию Мануэлю Нойеру. Дублер чемпиона мира-2014 до сих пор не дебютировал за "ротен" в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне Александер Нюбель провел лишь 2 матча во всех турнирах, сыграв по 90 минут в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

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