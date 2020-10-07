Збірна Англії U-21 втратила перші очки у відборі на Євро-2021 зовсім не там, де очікувалося.

Відбір на Євро-2021, 7 тур

Андорра U-21 – Англія U-21 – 3:3

Голи: Куку, 28, 76, К.Гарсія, 90+1 – Т. Девіс, 45+1, Да Сілва, 69, Нкетія, 82

Після шести перемог поспіль "Три леви" примудрилися втратити очки в Андоррі. Куку шокував гостей на 28 хвилині, але перед свистком на перерву Том Девіс відновив рівновагу.

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У другій половині відбулися гарячі 13 хвилин, за які Англія відповіла двома точними ударами на ще один м'яч Куку. Особливо слід відзначити Едді Нкетію – форвард Арсенала забив свій 13 гол за молодіжку, зрівнявшись з історичними рекордсменами Аланом Ширером та Френсісом Джефферсом. Втім, цього виявилося недостатньо для перемоги англійців. Вже у компенсований час захисник Крістіан Гарсія вирвав для господарів сенсаційне очко.

Нічия не надто змінила становище команд у групі 3 – Англія впевнено йде першою і гарантувала собі місце на Євро, а от Андорра залишається останньою без математичних шансів на успіх.

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