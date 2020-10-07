Сборная Англии U-21 потеряла первые очки в отборе на Евро-2021 совсем не там, где ожидалось.

Отбор на Евро-2021, 7 тур

Андорра U-21 – Англия U-21 – 3:3

Голы: Куку, 28, 76, К.Гарсия, 90+1 – Т. Дэвис, 45+1, Да Силва, 69, Нкетия, 82

После шести побед подряд "Три льва" умудрились потерять очки в Андорре. Куку шокировал гостей на 28 минуте, но перед свистком на перерыв Том Дэвис восстановил равновесие.

Саутгейт исключил 3-х футболистов из заявки сборной Англии – их участие в предстоящих поединках Лиги наций под вопросом

Во второй половине состоялись горячие 13 минут, за которые Англия ответила двумя точными ударами на еще один мяч Куку. Особо следует отметить Эдди Нкетию – форвард Арсенала забил свой 13 гол за молодежку, сравнявшись с историческими рекордсменами Аланом Ширером и Фрэнсисом Джефферсом. Впрочем, этого оказалось недостаточно для победы англичан. Уже в компенсированное время защитник Кристиан Гарсия вырвал для хозяев сенсационное очко.

Ничья не слишком изменила положение команд в группе 3 – Англия уверенно идет первой и гарантировала себе место на Евро, а вот Андорра остается последней без математических шансов на успех.

"Белькевич із будь-якої позиції влучав у дев'ятку": вихованець Динамо відмовив Спортінгу і потрапив у грецьку пастку