Форвард Челсі Таммі Абрахам та захисник лондонців Бен Чілвел, а також вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо не зіграють у товариському матчі проти Уельсу.

Збірна Англії вкотре стала епіцентром скандалу – троє зірок розлютили Саутгейта зухвалою вечіркою

Рішення про це особисто прийняв головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт, повідомляє видання Sky Sports. Таким чином, 50-річний наставник вирішив покарати гравців за порушення дисципліни і правил протидії COVID-19.

Нагадаємо, напередодні приїзду до збірної футболісти побували на вечірці на честь дня народження Абрахама, на якій були присутні, за різними даними, від 6 до 20 людей, які не надто дотримувалися умов соціального дистанціювання. Всі троє футблістів попросили вибачення, але Саутгейт залишився невблаганним.

До слова, це вже не перший скандал у таборі збірної Англії: під час попереднього збору він випровадив з команди хавбека Манчестер Сіті Філа Фодена і форварда Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда, які привели у свій готель дівчат.

Окрім товариського матчу проти Уельсу, який відбудеться завтра, 8 жовтня, о 22:00, на родоначальників футболу чекають два поєдинки у Лізі націй: 11 жовтня проти Бельгій та 14-го – проти Данії. Участь у них Санчо, Абрахама і Чілвела під питанням.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020