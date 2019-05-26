"Молодий був, тупий", – Ярмоленко пригадав конфлікт зі Степаненком

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів про свій конфлікт з хавбеком Шахтаря Тарасом Степаненком у 2016 році.

"Що стосується мене і Степаненка, за деякий час я шкодую про свій вчинок. Це неприпустимо. Молодий, гарячий, тупий. Я просто не люблю програвати, в той момент просто штормонуло, як кума (Дениса Гармаша, – прим. Футбол 24) іноді.

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Я дуже поважаю Степаненка за те, як він вийшов з цієї ситуації. Він потиснув мені руку, як справжній мужик. Тому що якби він мене так вдарив, я не знаю, чи зміг би зробити так само. Але він потиснув мені руку і я його після цього дуже сильно поважаю.

Збірна України на Євро-2016 програла німцям в першому турі, після чого поступилася Північній Ірландії і Польщі.

Не можу говорити, що був розвалений колектив. Ми програли німцям, якщо бути реалістами, вони сильніші за нас на голову. Проїхали. Друга гра – ми думали, як мені здається, що виграємо легко. Але пішло все не за нашим планом. І все, ми вже вилетіли.

Третя гра нічого не вирішувала, а після другої нас так вбили, що не було ніяких сил грати. Після Євро була відпустка, я нікуди не полетів, просто сидів удома чотири дні. Алкоголь? Чесно, було, і немало", – сказав Ярмоленко програмі Бомбардир.

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