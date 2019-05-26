"Молодой был, тупой", – Ярмоленко вспомнил конфликт со Степаненко

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о своем конфликте с хавбеком Шахтера Тарасом Степаненко в 2016 году.

"По поводу меня и Степаненко, спустя время я сожалею о своем поступке. Это недопустимо. Молодой, горячий, тупой. Я просто не люблю проигрывать, в тот момент просто штормонуло, как кума (Дениса Гармаша, – прим. Футбол 24) иногда.

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Я очень уважаю Степаненко за то, как он вышел из этой ситуации. Он пожал мне руку, как настоящий мужик. Потому что если бы он меня так ударил, я не знаю, смог бы ли сделать так же. Но он пожал мне руку и я его после этого очень сильно уважаю.

Сборная Украины на том турнире проиграла немцам в первом туре, после чего уступила Северной Ирландии и Польше.

Не могу говорить, что был развален коллектив. Мы проиграли немцам, если быть реалистами, они сильнее нас на голову. Проехали. Вторая игра – мы думали, как мне кажется, что выиграем легко. Но пошло все не по нашему плану. И все, мы уже вылетели.

Третья игра ничего не решала, а после второй нас так убили, что не было никаких сил играть. После Евро был отпуск, я никуда не полетел, просто сидел дома четыре дня. Алкоголь? Честно, было, и немало", – сказал Ярмоленко программе Бомбардир.

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