toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЛУГАНО - ДИНАМО

Карпати зіграють з литовським Жальгірісом

22:21 130 Читать на русском
Карпати зіграють з литовським Жальгірісом
Карпати / ФК Карпати

Підопічні Романа Санжара проведуть товариську гру проти каунаського Жальгіріса у Львові.

Львівські Карпати, аби заповнити паузу у чемпіонаті, викликану матчами національних збірних, 12 жовтня зіграють товариський матч з Жальгірісом із Каунаса, повідомляє офіційний сайт ФК Карпати.

Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву

Поєдинок пройде у Львові на стадіоні Україна. Ця гра відбудеться у рамках міжнародного партнерства клубів з Каунаса та Львова – напередодні Карпати уклали відповідний договір з литовським клубом. Вхід на товариський матч – вільний.

Додамо, що Жальгіріс був учасником кваліфікації Ліги Європи у цьому сезоні. Зараз команда, у складі якої виступають кілька гравців національної збірної, перебуває на 4-й сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Литви та веде боротьбу за бронзові нагороди.

Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом та планують реконструкцію стадіону Україна – революційний проект "левів"

blog_ava
"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"
17:00
8997
Теги
Товариські матчі Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
2
хв
Ворскла
14:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук