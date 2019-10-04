Карпати зіграють з литовським Жальгірісом

Підопічні Романа Санжара проведуть товариську гру проти каунаського Жальгіріса у Львові.

Львівські Карпати, аби заповнити паузу у чемпіонаті, викликану матчами національних збірних, 12 жовтня зіграють товариський матч з Жальгірісом із Каунаса, повідомляє офіційний сайт ФК Карпати.

Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву

Поєдинок пройде у Львові на стадіоні Україна. Ця гра відбудеться у рамках міжнародного партнерства клубів з Каунаса та Львова – напередодні Карпати уклали відповідний договір з литовським клубом. Вхід на товариський матч – вільний.

Додамо, що Жальгіріс був учасником кваліфікації Ліги Європи у цьому сезоні. Зараз команда, у складі якої виступають кілька гравців національної збірної, перебуває на 4-й сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Литви та веде боротьбу за бронзові нагороди.

Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом та планують реконструкцію стадіону Україна – революційний проект "левів"