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Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву

15:50 996 Читать на русском
Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву
Ростислав Ящишин / ФК Карпати

Львівські Карпати вимагають розпочати розслідування щодо руху букмекерських котирувань на матч 10 туру УПЛ Олександрія – Карпати.

На офіційному сайті "зелено-білих" з'явилася заява з приводу можливого корупційного впливу на матч чемпіонату України. Як зазначено в опублікованій заяві виконавчого директора Карпат Ростислава Ящишина, клуб глибоко стурбований інформацією, оприлюдненою напередодні футбольними журналістами щодо руху букмекерських котирувань на матч 10-го УПЛ Олександрія – Карпати, що може свідчити про ознаки потенційного договірного матчу.

Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом та планують реконструкцію стадіону Україна – революційний проект "левів"

Нагадаємо, напередодні Карпати вилетіли з Кубка України, поступившись першоліговому Інгульцю.

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Теги
Карпати Карпати Олександрія Олександрія Ростислав Ящишин
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