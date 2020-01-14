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Мохаммед Сіссоко оголосив про завершення кар'єри

14 січня 11:21 1032 Читать на русском
Мохаммед Сіссоко оголосив про завершення кар'єри
Мохаммед Сіссоко / фото ФК Ліверпуль

Колишній півзахисник Ліверпуля, Ювентуса, ПСЖ та низки інших клубів Мохаммед Сіссоко вирішив завершити ігрову кар'єру.

"Це кінець для мене, я завершую свою кар'єру. Це рішення дійсно важко прийняти і сказати", – зазначив Сіссоко в ефірі програми Footissime на RMC Sport.

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За свою кар'єру Мохаммед в складі Ліверпуля ставав володарем Кубка і Суперкубка Англії. В статусі гравця Валенсії Сіссоко вигравав Ла Лігу, Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА. Окрім того, півзахисник встиг пограти за такі клуби як Ювентус та ПСЖ.

Також на рахунку Сіссоко 34 матчі за національну збірну Малі. Останнім клубом хавбека був Сошо, контракт з яким закінчився минулого літа.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Ліверпуль Ліверпуль Світ Ювентус Ювентус Валенсія Валенсія Мохаммед Сіссоко Мохаммед Сіссоко
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