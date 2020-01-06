Де Россі оголосив про завершення кар'єри

Півзахисник Боки Хуніорс та легенда Роми Даніеле Де Россі оголосив про рішення повісити бутси на цвях.

"Насправді у мене немає серйозних травм або інших серйозних проблем. Просто відчуваю, що мені потрібно повернутися до родини. Я сумую за своєю донькою, а вона сумує за мною. Я прийняв це рішення, і воно остаточне.

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Всі намагалися переконати мене, але рішення вже прийняте, і в ньому немає нічого дивного. Я залишаю в клубі частину свого серця. Ніхто не зможе зрозуміти, як це, грати на Бомбонері та перебувати в роздягальні Боки. Це був унікальний досвід.

Тут мене прийняли як брата, і я ніколи цього не забуду. Я продовжу дивитися ігри Боки і, впевнений, ще повернуся на трибуни в майбутньому. Я закінчую грати за Боку і разом з тим закінчую ігрову кар'єру. Втім, я точно продовжу працювати в футболі", – наводить слова Де Россі Football-Italia.

Нагадаємо, що Де Россі є живою легендою Роми. У складі римського клубу опорник провів 17 років, відігравши 616 поєдинків та записавши до свого активу 63 голи та 54 асисти.

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