Мохаммед Сиссоко объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ и ряда других клубов Мохаммед Сиссоко решил завершить игровую карьеру.

"Это конец для меня, я завершаю свою карьеру. Это решение действительно трудно принять и сказать", – отметил Сиссоко в эфире программы Footissime на RMC Sport.

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За свою карьеру Мохаммед в составе Ливерпуля становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В статусе игрока Валенсии Сиссоко выигрывал Ла Лигу, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Кроме того, полузащитник успел поиграть за такие клубы как Ювентус и ПСЖ.

Также на счету Сиссоко 34 матча за национальную сборную Мали. Последним клубом хавбека был Сошо, контракт с которым закончился прошлым летом.

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