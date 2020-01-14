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Мохаммед Сиссоко объявил о завершении карьеры

14 января 11:23 199 Читати українською
Мохаммед Сиссоко объявил о завершении карьеры
Мохаммед Сиссоко / фото ФК Ливерпуль

Бывший полузащитник Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ и ряда других клубов Мохаммед Сиссоко решил завершить игровую карьеру.

"Это конец для меня, я завершаю свою карьеру. Это решение действительно трудно принять и сказать", – отметил Сиссоко в эфире программы Footissime на RMC Sport.

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За свою карьеру Мохаммед в составе Ливерпуля становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В статусе игрока Валенсии Сиссоко выигрывал Ла Лигу, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Кроме того, полузащитник успел поиграть за такие клубы как Ювентус и ПСЖ.

Также на счету Сиссоко 34 матча за национальную сборную Мали. Последним клубом хавбека был Сошо, контракт с которым закончился прошлым летом.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Мир Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Валенсия Валенсия Мохаммед Сиссоко Мохаммед Сиссоко
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