"Було дуже багато дискусій про цей спаринг – мовляв, УЄФА наполягав, щоб він відбувся. У нас одна офіційна гра, ми могли б і без цього спарингу підготуватися. Але якщо сказали зробити – зробили.

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Нам завжди тренери казали, що будь-яка гра завжди краща, ніж тренування. Тому зробили гру, відпрацювали якісь наші задачі, схеми. Передивимося її, розберемо свої помилки, гарні моменти і вже будемо конкретно готуватися до Італії.

Що справило враження – то це, по-перше, дуже гарний великий стадіон, який приймав матчі Євро-2012. Команда також гарного рівня. Якщо б мені не сказали, що це команда 2-го дивізіону, то я б подумав, що вони виступають у Вищій лізі. Дуже амбітна команда, вийшов хороший спаринг. Думаю, що це плюс для нас.

Українці Лехії? Я знаю Хланя, тому що я товаришую і постійно спілкуюся з Назарієм Русиним, і він про нього розказував, коли ще був з ним у Зорі. І про Сарнавського, звісно, знаю, тому що він дуже багато років грав в Україні. Тим паче так вийшло, що він – мій сусід по дому. Ми живемо в одному будинку, але в різних під’їздах. З Желізком не знайомий. Звісно, бажаю їм надалі тільки успіхів, щоб хлопці розвивалися, все в них виходило, і щоб скоріше вийшли до Екстракляси і вже там себе проявляли.

Моменти Степаненка? Результат завжди має вагу, сенс, тому що результат є результат. Коли він позитивний – зовсім інший настрій, зовсім інша підготовка. Тим паче коли ми суперника в усіх аспектах переважаємо. Тому результат дуже потрібен. Але важливіше було відпрацювати ті схеми, те завдання, яке нам давав тренерський штаб, щоб побачити, як це буде у грі. І це було найголовніше.

Ми жартували, що у Степаненка XG мав бути десь 15-20. Але то поперечина, то захисник, то ще щось. Просто м'яч не залітав. Але я впевнений, що якщо зараз не залетів, то у нього залетить з Італією", – сказав Караваєв у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у таємному спарингу збірна України здолала Лехію з рахунком 2:0 (забивали Піхальонок та Назарина). Вже у понеділок, 20 листопада, "синьо-жовті" проведуть головний матч всього відбору, який вирішуватиме долю виходу на Євро-2024 – у Леверкузені Ребров і Ко прийматимуть Італію. Початок зустрічі о 21:45.

Україна обіграла Лехію у секретному спарингу перед Італією – дебютні голи принесли перемогу команді Реброва