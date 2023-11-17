"Было очень много дискуссий об этом спарринге – мол, УЕФА настаивал, чтобы он состоялся. У нас одна официальная игра, мы могли бы и без этого спарринга подготовиться. Но если сказали сделать – сделали.

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Нам всегда тренеры говорили, что любая игра всегда лучше, чем тренировка. Поэтому сделали игру, отработали какие-то наши задачи, схемы. Пересмотрим ее, разберем свои ошибки, хорошие моменты и уже будем конкретно готовиться к Италии.

Что произвело впечатление – то это, во-первых, очень красивый большой стадион, который принимал матчи Евро-2012. Команда также хорошего уровня. Если бы мне не сказали, что это команда 2-го дивизиона, то я бы подумал, что они выступают в Высшей лиге. Очень амбициозная команда, получился хороший спарринг. Думаю, что это плюс для нас.

Украинцы Лехии? Я знаю Хланя, потому что я дружу и постоянно общаюсь с Назарием Русиным, и он о нем рассказывал, когда еще был с ним в Заре. И о Сарнавском, конечно, знаю, потому что он очень много лет играл в Украине. Тем более так получилось, что он – мой сосед по дому. Мы живем в одном доме, но в разных подъездах. С Желизко не знаком. Конечно, желаю им в дальнейшем только успехов, чтобы ребята развивались, все у них получалось, и чтобы поскорее вышли в Экстраклясу и уже там себя проявляли.

Моменты Степаненко? Результат всегда имеет вес, смысл, потому что результат есть результат. Когда он положительный – совсем другой настрой, совсем другая подготовка. Тем более когда мы соперника во всех аспектах превосходим. Поэтому результат очень нужен. Но важнее было отработать те схемы, то задание, которое нам давал тренерский штаб, чтобы увидеть, как это будет в игре. И это было самое главное.

Мы шутили, что у Степаненко XG должен был быть где-то 15-20. Но то перекладина, то защитник, то еще что-то. Просто мяч не залетал. Но я уверен, что если сейчас не залетел, то у него залетит с Италией", – сказал Караваев в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в тайном спарринге сборная Украины одолела Лехию со счетом 2:0 (забивали Пихалёнок и Назарина). Уже в понедельник, 20 ноября, "сине-желтые" проведут главный матч всего отбора, который будет решать судьбу выхода на Евро-2024 – в Леверкузене Ребров и Ко будут принимать Италию. Начало встречи в 21:45.

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