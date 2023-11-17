Олександр Піхальонок і Єгор Назарина відзначилися дебютними голами за національну команду. Дивіться відео голів і огляд матчу Лехія – Україна.

Національна збірна України обіграла польську Лехію в контрольному поєдинку, який проходив у закритому режимі.

Україна обіграла Лехію у секретному спарингу перед Італією – дебютні голи принесли перемогу команді Реброва

Підопічні Сергія Реброва забили по голу в кожному з таймів і забезпечили собі комфотну перемогу. В першій половині гри голом відзначився хавбек СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок, який виявився найспритнішим у карному майданчику суперників на добиванні. У другому таймі відзначився Єгор Назарина – футболіст Шахтаря після прострілу динамівця Тимчика більярдним ударом вразив ворота Лехії і встановив кінцевий рахунок зустрічі.

Вирішальний поєдинок у боротьбі за пряму путівку на Євро-2024 збірна України зіграє у понеділок, 20 листопада, у Леверкузені. Матч Україна – Італія стартує о 21:45 за київським часом.